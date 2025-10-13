В Саткинском районе Челябинской области произошла смертельная авария

Вечером 12 октября на участке трассы «Бирск-Тастуба-Сатка» в Саткинском районе случилось ДТП. Пресс-служба ГАИ по региону сообщила URA.RU , что водитель автомобиля ВАЗ-211440 вылетел в кювет и погиб.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ГАИ области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.