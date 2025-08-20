В Саратовской области произошли две аварии со смертельным исходом

В Саратовской области случилось два ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в областном отделе Госавтоинспекции корреспонденту телеканала «Саратов 24» .

Вечером 19 августа в Аркадакском районе у села Новосельское 57-летний водитель мотоцикла допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина погиб.

Также 19 августа в 19:50 в Балашовском районе у села Старый Хопер водитель автомобиля Opel вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась. Женщина погибла, а 31-летний мужчина был доставлен в больницу.