В Саратовской области произошли две аварии со смертельным исходом

В Саратовской области случилось два ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в областном отделе Госавтоинспекции корреспонденту телеканала «Саратов 24».
Вечером 19 августа в Аркадакском районе у села Новосельское 57-летний водитель мотоцикла допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина погиб.
Также 19 августа в 19:50 в Балашовском районе у села Старый Хопер водитель автомобиля Opel вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась. Женщина погибла, а 31-летний мужчина был доставлен в больницу.
Еще тысяча пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Истре
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе
Более 1300 метров теплосетей заменят в деревне Старое в Егорьевске в 2025 году
Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гумпомощь от администрации
Мастер-классы и спортивные турниры провели в детском лагере в Волоколамске
В Обнинске задержали лидера местной «Русской общины» Руслана Денисов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте