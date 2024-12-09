В самарском лицее «Престиж» старшеклассник снял штаны и запрыгнул на школьника

После видео из самарского лицея с парнем без штанов возбудили уголовное дело

В самарском лицее «Престиж» старшеклассник домогается до учеников. Видео из образовательного учреждения появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как школьник снял штаны и запрыгнул на другого ученика.

СУ СК по Самарской области завел уголовное дело по факту преступления сексуального характера. По данным следователей, старшеклассник под угрозой расправы домогается до ребят.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба СУ СК.

В октябре уголовное дело завели против учителя в селе Степное в Ставропольском крае. Мужчину заподозрили в домогательствах в отношении школьницы. Педагога уволили.