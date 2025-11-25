В Самаре в массовом ДТП с автобусом погиб один человек

В Красноглинском районе Самары 25 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального ГУ МЧС, в 10:48 на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля — LADA Priora, Lada Vesta, Subaru — и автобус «ПАЗ». Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

В автобусе находились восемь пассажиров. По предварительным данным, один человек получил травмы и был госпитализирован, еще один погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, медики и пожарные-спасатели. Они провели необходимые мероприятия для стабилизации ситуации: зафиксировали автомобили, отключили аккумуляторы и устранили последствия разлива топлива.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства аварии.