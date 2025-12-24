В Салехарде пешеход получил травмы в результате ДТП
Вечером 23 декабря в Салехарде на перекрестке улиц Арктической и Матросова водитель автомобиля Ford сбил пешехода. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Ямала.
«23 декабря 2025 года около 19:25 на регулируемом перекрестке улиц Арктической и Матросова в Салехарде водитель автомобиля Ford допустил наезд на пешехода», — сказано в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет подробности случившегося.
