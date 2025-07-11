Пулково начнет принимать и отправлять самолеты по временной схеме

Самолеты в петербургском аэропорту Пулково будут принимать и отправлять по временной системе. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В период с 08:45 до 09:45 по московскому времени аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал он.

По его словам, об этом договорились с соответствующими органами. Ради безопасности пассажиров Росавиация и Госкорпорация ОрВД увеличили контроль за работой воздушного транспорта.

Сегодня утром Кореняко заявил, что в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, это сделали для обеспечения безопасности.