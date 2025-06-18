В Прионежском районе Карелии сгорел дачный дом

В ночь на 18 июня в садоводческом товариществе «Монтажник-1» Прионежского района Карелии произошел пожар в дачном доме. Сообщение о возгорании поступило экстренным службам в 22:50 вечера предыдущего дня. Об этом написал сайт karelinform.ru.
Для ликвидации пожара оперативно прибыли две группы спасателей из пожарной части №78 села Деревянное и пожарной части №45 поселка Ладва. По прибытии на место в 23:18 пожарные зафиксировали, что деревянный домик площадью четыре на шесть метров охвачен огнем практически целиком.
Угрозы жизни и здоровью людей не возникло, огонь не распространился на соседние постройки. Благодаря оперативной работе пожарных инцидент завершился без пострадавших.
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