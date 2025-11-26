В Подмосковье закрыли еще один детский рехаб из-за жестких мер воспитания

В Московской области накануне закрыли еще один детский реабилитационный центр, где издевались над пациентами. На этот раз под Дмитровом, сообщил Telegram-канал Mash .

Родители рассказали, что подростков тотально контролировали. Если кто-то не успевал справиться с задачами, то его ждало страшное наказание. Детей заставляли писать мелким почерком сотни однотипных фраз. Также наказывали голодом. Кроме того, воспитанников обливали холодной водой, связывали и даже тушили об них сигареты, добавил источник канала.

Жаловаться родителям не разрешали, а если все-таки информация доходила до родственников, то им говорили, что дети якобы выдумывают.

Ранее в Истре тоже закрыли реабилитационный центр для несовершеннолетних. По данным регионального СКР, учреждение работало нелегально.

При заключении договора родителям обещали, что с детьми будут работать психологи. На самом деле их избивали и пытали. Например, в начале ноября одного из воспитанников доставили в реанимацию в тяжелейшем состоянии. У него были травмы головы и тела, на руках и ногах остались следы от веревок.