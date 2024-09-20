В Петербурге задержали водителя иномарки, спровоцировавшего аварию на Васильевском острове

В Петербурге арестовали водителя иномарки, который спровоцировал серьезную аварию на Васильевском острове. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Авария произошла в четверг, 19 сентября, на Среднем проспекте. Водитель Kia при развороте не уступил дорогу встречному автомобилю Volvo. Машины столкнулись, и вторая иномарка вылетела на тротуар, снесла стоявшего у обочины курьера на мопеде и врезалась в витрину магазина. Пострадавшего 29-летнего мужчину доставили в больницу.
В отношении 38-летнего водителя KIA возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а сам водитель задержан.
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