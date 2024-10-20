В Петербурге спасатели эвакуировали крановщика, испытавшего паническую атаку во время работы
Помощь спасателей и медиков потребовалась на строительной площадке в Невском районе Санкт-Петербурга. Один из крановщиков испытал паническую атаку в ходе высотных работ, сообщает 78.ru.
Происшествие случилось на Октябрьской набережной. Коллега пострадавшего попытался ему помочь, однако мужчина запер кабину и отказался спускаться вниз, пишет Gazeta.SPb.
Разрешить ситуацию удалось спасателям. С использованием альпинистского снаряжения они эвакуировали рабочего и передали его врачам.
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