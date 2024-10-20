В Петербурге спасатели эвакуировали крановщика, испытавшего паническую атаку во время работы

Помощь спасателей и медиков потребовалась на строительной площадке в Невском районе Санкт-Петербурга. Один из крановщиков испытал паническую атаку в ходе высотных работ, сообщает 78.ru .

Происшествие случилось на Октябрьской набережной. Коллега пострадавшего попытался ему помочь, однако мужчина запер кабину и отказался спускаться вниз, пишет Gazeta.SPb.

Разрешить ситуацию удалось спасателям. С использованием альпинистского снаряжения они эвакуировали рабочего и передали его врачам.