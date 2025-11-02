В Петербурге подростку разорвало желудок после эксперимента с колой и «Ментосом»

В Петербурге подросток получил тяжелую травму после неудачного эксперимента с газировкой и конфетами «Ментос». О происшествии рассказала 78.ru фельдшер Анастасия.

По ее словам, прибывшие медики обнаружили подростка на полу, рядом — следы колы и кровь. Вызов сделала его знакомая, которая рассказала, что юноша решил повторить увиденный в интернете ролик, где человек выпивает бутылку газировки и съедает упаковку «Ментоса».

По словам друга пострадавшего, парень быстро выпил литр колы и измельченные конфеты. Почти сразу ему стало плохо — начались сильные боли, рвота и кровотечение.

Медики выяснили, что у подростка была язва желудка, а химическая реакция между напитком и сладостями вызвала разрыв его стенки. Врачи провели срочную операцию, часть желудка удалили.

В Сети также часто обсуждают кока-колу как средство от пищевого отравления, но научных подтверждений этому нет. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова сообщила, что такое «лечение» может ухудшить состояние.