В Петербурге осудят поджигателя животных и имущества

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против мужчины, обвиняемого в ряде преступлений: умышленное уничтожение или повреждение имущества, жестокое обращение с животными и кража. Об этом «МК в Питере» проинформировала объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, 20 августа 2025 года Васильев купил канистру с бензином на заправке и направился к дому на Кронверкской улице. Преодолев сдвижные ворота, он попал на охраняемую территорию. Через незапертую дверь и с помощью дубликата ключа фигурант проник в подъезд.

Из хулиганских побуждений Васильев облил бензином и поджег имущество, включая переноски для животных, зимние шины, исторические костюмы для аниматоров, пылесос, онлайн-кассы с терминалом, шкаф в прихожей, голубей породы «Павлин» и удавов породы «Императорский». Общий ущерб составил 2 167 000 рублей.

Кроме того, мужчина похитил двух голубей породы «Павлин» на сумму 80 000 рублей, переноску для животных за 1 750 рублей, всего на 81 750 рублей. С места преступления он скрылся.

Подозреваемого госпитализировали с ожогами. В настоящее время материалы дела переданы судье.