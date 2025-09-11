В Петербурге осудили 76-летнюю автомобилистку за наезд на пешехода

В Санкт-Петербурге районный суд рассмотрел дело о дорожно-транспортном происшествии, виновной в котором признана 76-летняя владелица автомобиля Opel Mokka. Об этом написал Piter.TV .

Женщина сбила пожилую женщину на пешеходном переходе, причинив ей серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали с переломом руки и многочисленными ушибами.

Суд постановил лишить водительницу права управления автомобилем на полтора года и взыскать с нее компенсацию ущерба. После вступления решения в силу судебные приставы возбудили исполнительное производство. В результате должница полностью погасила задолженность, включая исполнительный сбор в размере 14 тысяч рублей, после ограничения регистрационных действий на ее квартиру.