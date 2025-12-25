В Петербурге мужчина до смерти избил подругу в парадной

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм женщине. Об этом написала «Мойка78» .

Трагедия произошла 22 декабря в доме 39, корпус 1, на проспекте Энтузиастов. Тело 53-летней жительницы Петербурга с множественными травмами обнаружили в подъезде. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего знакомого погибшей.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за личных проблем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина избил женщину руками, и она скончалась до приезда скорой помощи.

Для установления точной причины смерти тело женщины направлено в морг. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.