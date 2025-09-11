В Пензенской области потушили два пожара за прошедшие сутки

За последние сутки в Пензенской области зарегистрированы два пожара. Об этом «Пензе-пресс» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Пензе и Нижнеломовском районе произошли возгорания мусора из-за неосторожного обращения с огнем. Кроме того, сотрудники МЧС России за сутки устранили последствия четырех ДТП в Пензе, Кузнецке, Спасском и Тамалинском районах.

Ведомство призывает жителей области быть внимательными: использовать исправные электроприборы, печное и газовое оборудование и соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре нужно звонить по номеру 01.