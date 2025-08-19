В Пензенской области ликвидировали три возгорания за сутки

За сутки в Пензенской области зарегистрировали три пожара. Об этом «Пенза-пресс» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В садовом товариществе «Вишневка» Кузнецкого района сгорела баня площадью 15 квадратных метров, а также выгорело внутри двух садовых домов. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил использования печного оборудования.

По аналогичной причине в рабочем поселке Лунино на улице Свердлова загорелась кровля срубовой бани площадью 21 квадратный метр.

На улице Залетова в городе Сердобске загорелся балкон площадью пять квадратных метров в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в понедельник, 18 августа, в 12:22. На тушение отправились семь сотрудников и две единицы спецтехники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.