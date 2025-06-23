В Пензенской области ликвидировали семь пожаров за сутки

За прошедшие сутки в разных районах Пензенской области удалось ликвидировать семь возгораний. Об этом «Пензе-пресс» сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.
В селе Липлейка Спасского района при пожаре в частном доме погиб мужчина 63 лет. Еще одна жертва — 24-летняя девушка — стала следствием пожара в многоквартирном доме на улице Вадинской в Пензе.
Кроме того, в селе Столыпино Никольского района на улице Почтовой сгорели срубовая баня и надворные постройки. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Четыре раза пожарно-спасательные подразделения выезжали для тушения мусора в Кузнецк, Пензу и Спасский район. Помимо этого, спасатели оказывали помощь на местах трех дорожно-транспортных происшествий — в Пензе, Кузнецком и Лунинском районах.
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