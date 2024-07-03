В Новороссийске открыли пляжи и набережную после обследования из-за атаки ВСУ

В Новороссийске завершили обследование прибрежной полосы после атаки ВСУ, сняли ограничения и снова открыли доступ на пляж и набережную. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале .

«Завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты», — написал он.

По словам мэра Новороссийска, повреждения получили два коммерческих помещения и квартира, однако человеческих жертв удалось избежать. Он призвал жителей обращаться в службу 112 в случае выявления новых фактов повреждения имущества.

Украинские безэкипажные катера попытались атаковать Новороссийск ночью. Их уничтожение попало на видео.