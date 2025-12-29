В Ноябрьске пассажирский автобус врезался в грузовик

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа автобус марки Higer врезался в автомобиль КамАЗ, в результате чего один человек получил травмы. О происшествии проинформировала Ura.ru Государственная автоинспекция региона.
Согласно сообщению ведомства, авария произошла в промышленной зоне города, когда автобус поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком. Пострадало лицо, находившееся внутри автомобиля КамАЗ. Пострадавшего своевременно доставила скорая помощь в медицинское учреждение.
Инспекторы ГИБДД проводят расследование обстоятельств случившегося происшествия.
