В Нижнем Тагиле нашли убийцу девушки спустя 17 лет после преступления

В Нижнем Тагиле огласили приговор по делу об изнасиловании и убийстве девушки, совершенном в 2007 году. Личность злоумышленника удалось установить с помощью экспертизы ДНК, сообщает сайт «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, жертвой душегуба стала 20-летняя тагильчанка. Следователи выяснили, что фигурант избил девушку, затащил в кусты и изнасиловал, а затем лишил жизни. Кроме того, он украл у нее деньги и ювелирные украшения.

Отмечается, что убийца ранее привлекался к ответственности за угрозу расправой, телесные повреждения и имущественные преступления. Подсудимый признал вину лишь в краже телефона погибшей.

Ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы и обязали выплатить три миллиона рублей родственникам убитой. Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.