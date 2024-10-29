В Нижнем Новгороде задержали псевдобанкиров, заработавших около 66 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Новгорода пресекли деятельность преступной группы, которая выдавала себя за работников банковских организаций. За пять лет злоумышленники заработали порядка 66 миллионов рублей, пишет сайт «Время Н» со ссылкой на представителей городского УМВД России.
Полицейские установили, что фигуранты искали граждан, которые хотели обналичить денежные средства. Финансы поступали под предлогом оплаты за фиктивные услуги или товары. Подозреваемые выдавали клиентам наличные, удерживая комиссию в размере 16%.
Во время обысков силовики обнаружили у задержанных свыше семи миллионов рублей, печати различных фирм, документы, компьютеры и телефоны. Все предметы приобщили к материалам расследования уголовного дела.
«Сказала, что она такое уже выпивала». Пиар-директор бара — о москвичке, выпившей 20 шотов
Новый фельдшерский пункт открыли в деревне Дубранивка
Дистанционное консультирование в МФЦ стало доступно 30 округам Подмосковья
Компания «Мострансавто» получит 26 автоматизированных моек до конца года
«Она погибла». СК установит обстоятельства смерти девушки в Сочи
Передвижные пункты диспансеризации открыли по шести адресам в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте