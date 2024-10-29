В Нижнем Новгороде задержали псевдобанкиров, заработавших около 66 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Новгорода пресекли деятельность преступной группы, которая выдавала себя за работников банковских организаций. За пять лет злоумышленники заработали порядка 66 миллионов рублей, пишет сайт «Время Н» со ссылкой на представителей городского УМВД России.

Полицейские установили, что фигуранты искали граждан, которые хотели обналичить денежные средства. Финансы поступали под предлогом оплаты за фиктивные услуги или товары. Подозреваемые выдавали клиентам наличные, удерживая комиссию в размере 16%.

Во время обысков силовики обнаружили у задержанных свыше семи миллионов рублей, печати различных фирм, документы, компьютеры и телефоны. Все предметы приобщили к материалам расследования уголовного дела.