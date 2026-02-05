В Нижнем Новгороде за январь пострадали восемь детей в ДТП

За первый месяц года в Нижнем Новгороде произошло восемь автомобильных аварий, в которых пострадали дети и подростки. Об этом pravda-nn.ru проинформировала пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу.

В результате происшествий, произошедших по вине взрослых, травмы получили четыре ребенка-пешехода и четыре несовершеннолетних пассажира. Все пострадавшие остались живы.

Три аварии случились в Ленинском районе, по две — в Автозаводском и Нижегородском районах, еще одна — в Советском районе. Основные причины ДТП — нарушение правил проезда пешеходных переходов, перестроения, несоблюдение очередности проезда и выезд на встречную полосу.

