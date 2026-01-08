В Нижнем Новгороде посчитали количество погибших из-за пьяных водителей

В минувшем 2025 году на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 96 дорожных происшествий, виновниками которых выступили водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Эти инциденты повлекли гибель 11 человек и получение травм еще 116 гражданами, написало НИА «Нижний Новгород» .

Руководитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Нижний Новгород Валерий Иванов указал на особую опасность вождения в нетрезвом виде в вечерние часы (с 17:00 до 19:00) и ночное время суток (с 23:00 до 01:00). Наиболее рискованными днями для выезда пьяных водителей оказались вторник, пятница, суббота и воскресенье.

Среди основных факторов, провоцирующих подобные аварии, выделяются превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции, ошибочные маневры при перестройке и неправильное размещение транспорта на трассе, а также игнорирование сигналов светофоров и пешеходов.

Действующее законодательство предусматривает строгие меры наказания за вождение в нетрезвом виде: нарушители подвергаются штрафу размером 45 тыс. рублей и лишению права управления транспортом сроком от полутора до двух лет. Повторное подобное нарушение грозит уголовной ответственностью.