В Нижегородской области вынесли приговор за похищение людей

В Нижегородском областном суде шестеро бывших работников наркологического центра «Реновация» услышали вердикт по своему делу. Их обвиняли в похищении 15 человек с наркозависимостью для принудительной социальной реабилитации, как информирует региональная прокуратура, написал сайт pravda-nn.ru .

С марта по ноябрь 2023 года подсудимые незаконно переместили 15 человек из Нижегородской области и других регионов в частный дом в Балахнинском округе. Там наркозависимых удерживали в плохих условиях и подвергали издевательствам. Родственники жертв при этом оплачивали лечение в псевдонаркоцентре.

В результате всех шестерых приговорили к лишению свободы на срок от шести до восьми лет.