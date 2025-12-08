В Нефтеюганске оштрафовали водителя за повторное управление авто в нетрезвом виде

В Нефтеюганском районе рассмотрели дело 45-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Хонда», а водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом написал сайт surgutinform.ru , ссылаясь на «СТВ».

Выяснилось, что в августе этого года мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года.

Несмотря на наказание, мужчина снова нарушил правила дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в полиции Югры.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.