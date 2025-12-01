В Набережных Челнах произошло ДТП с пострадавшей

В Набережных Челнах на первой автодороге недалеко от разворота в сторону нового города случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили «Челнинские известия» .

На месте инцидента были замечены фура и легковой автомобиль, а также машины скорой помощи и дорожно-патрульной службы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях благодаря свидетелям аварии, написал сайт tataronline.ru.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала 46-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Причины и последствия аварии станут известны после завершения расследования.