В массовом ДТП в Ивановской области пострадали 10 взрослых и трое детей
Четыре легковых автомобиля столкнулись в селе Пригородном Ивановской области. Пострадали 13 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В селе Пригородное столкнулись четыре легковушки. Пострадали 13 человек, из них трое детей. Госпитализированы 11 человек», — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работали шесть специалистов и две единицы спецтехники МЧС. В министерстве отметили, что последствия аварии уже ликвидировали.
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