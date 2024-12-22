В массовом ДТП в Ивановской области пострадали 10 взрослых и трое детей

Четыре легковых автомобиля столкнулись в селе Пригородном Ивановской области. Пострадали 13 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В селе Пригородное столкнулись четыре легковушки. Пострадали 13 человек, из них трое детей. Госпитализированы 11 человек», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали шесть специалистов и две единицы спецтехники МЧС. В министерстве отметили, что последствия аварии уже ликвидировали.

В массовом ДТП на Кубани 13 декабря погибли три человека. Грузовик столкнулся с тремя легковушками в Славянском районе.

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