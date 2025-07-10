В Ленобласти зарегистрировано 12 пострадавших в дорожных авариях за сутки

За один день, 9 июля, на территории Ленинградской области зафиксировано 12 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил «Петербург2» со ссылкой на управление ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего за указанный период на территории региона зафиксировано 66 случаев аварий. В семи происшествиях участники получили ранения различной степени тяжести.

В Санкт-Петербурге за тот же временной промежуток произошло 252 ДТП, из которых 12 закончились травмами. Количество пострадавших составило одиннадцать человек, среди которых находился несовершеннолетний гражданин.

Управление ГАИ также сообщает о двух погибших в результате несчастных случаев на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурга за минувшие сутки.