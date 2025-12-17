В Ленобласти 16-летняя студентка пострадала в ДТП

В городе Тихвин Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась 16 декабря в 07:27 возле дома № 24 по Южной улице объездной дороги 6-го микрорайона. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю студентку первого курса техникума, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП ведется проверка.