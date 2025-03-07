В Кузбассе мужчина угнал иномарку, устроил на ней ДТП и сбежал

Правоохранители задержали в Белове 38-летнего мужчину, подозреваемого в угоне иномарки. Об этом сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кузбассу.

В отделение полиции обратился 41-летний житель Кемерова, заявивший об угоне автомобиля марки OMODA. По словам пострадавшего, он прибыл в город для встречи с приятелем и, оставив автомобиль заведенным, отошел, чтобы ответить на телефонный звонок. Вернувшись через две минуты, он обнаружил, что машину угнали.

По предварительным данным, на похищенной иномарке злоумышленник въехал в бетонный столб, после чего сбежал. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.