В Кузбассе грузовик-манипулятор снес внедорожник и улетел в кювет

ГАИ: в Шерегеше грузовик-манипулятор столкнулся с иномаркой и перевернулся

Грузовик-манипулятор Hino на трассе «Шерегеш-гора Зеленая» на скорости влетел сбоку во внедорожник. Автомобиль снес электрические провода и улетел в кювет, сообщила пресс-служба ГАИ по Кемеровской области — Кузбассу.

В результате аварии пострадали два человека. По информации ГАИ, 65-летний водитель грузовика нарушил правила и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В ДТП пострадали находившийся за рулем Hino мужчина и 25-летний пассажир внедорожника.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее грузовик «Газель» влетел в остановившуюся на МКАД машину Mercedes. ДТП произошло в тот момент, когда 53-летний водитель пошел выставлять знак аварийной остановки. В результате мужчина погиб, еще три человека пострадали.