В Кузбассе грузовик-манипулятор снес внедорожник и улетел в кювет

Грузовик-манипулятор Hino на трассе «Шерегеш-гора Зеленая» на скорости влетел сбоку во внедорожник. Автомобиль снес электрические провода и улетел в кювет, сообщила пресс-служба ГАИ по Кемеровской области — Кузбассу.
В результате аварии пострадали два человека. По информации ГАИ, 65-летний водитель грузовика нарушил правила и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В ДТП пострадали находившийся за рулем Hino мужчина и 25-летний пассажир внедорожника.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Ранее грузовик «Газель» влетел в остановившуюся на МКАД машину Mercedes. ДТП произошло в тот момент, когда 53-летний водитель пошел выставлять знак аварийной остановки. В результате мужчина погиб, еще три человека пострадали.
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