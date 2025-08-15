В Курганской области при пожаре погибла женщина

В Шадринске Курганской области 14 августа произошел пожар в частном доме. Погибла его пожилая хозяйка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СК и МЧС по Курганской области.
«Днем 14 августа текущего года на улице Автомобилистов в городе Шадринске произошло возгорание в частном жилом доме. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяйки дома, 1947 года рождения», — написали следователи.
По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение погибшей с огнем. Эксперты устанавливают точные причины возгорания и все обстоятельства происшествия.
