В Кургане 39-летний мужчина признался в убийстве жены

В Кургане расследуют трагическое происшествие: 39-летний местный житель подозревается в убийстве супруги. По информации, опубликованной на сайте СУ СК по Курганской области, возбуждено уголовное дело. Об этом написало Ura.ru .

Утром 22 декабря мужчина распивал спиртные напитки дома вместе с женой. В ходе возникшего конфликта он задушил женщину. Осознав произошедшее, подозреваемый вызвал скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть потерпевшей.

Сейчас мужчина задержан, он уже дал признательные показания во время первых допросов. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.