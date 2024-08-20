В Курчатове под Курском ограничили продажу алкоголя

Смирнов: в Курчатовском районе и Курчатове не будут продавать алкоголь с 17:00

Фото: Freepik

Оперативный штаб решил запретить торговлю алкоголя с 17:00 в Курчатовском районе и городе Курчатове. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, ограничение начнет действовать с 21 августа. При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания.

«Ранее розничная продажа алкоголя была запрещена на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов и в городе Льгове», — напомнил Смирнов.

Врио губернатора объяснил, что такую меру приняли для обеспечения порядка и безопасности в связи с действием режима КТО в Курской области.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что военные России начали использовать в Курской области новую модель FPV-дронов, с которой не в состоянии справляться украинские системы РЭБ. По его словам, новые беспилотники ВС РФ управляют благодаря катушке со специальным оптоволоконным кабелем.

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