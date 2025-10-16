В Краснодарском крае мужчина напал на пенсионерку с ножом в ночное время суток

Житель станицы Темиргоевской Курганинского района может быть осужден на срок до 12 лет за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщила «Кубань24» .

Согласно информации, предоставленной следствием, злоумышленник проник в дом пенсионерки через окно. Он украл деньги и мобильный телефон, а затем напал на хозяйку дома с ножом. Женщина громко звала на помощь, что заставило преступника бежать. По дороге он выбросил нож.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его дома. В ходе обыска был найден украденный телефон. Часть похищенных денег подозреваемый уже успел потратить.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.