В Краснодарском крае мужчина напал на пенсионерку с ножом в ночное время суток
Житель станицы Темиргоевской Курганинского района может быть осужден на срок до 12 лет за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщила «Кубань24».
Согласно информации, предоставленной следствием, злоумышленник проник в дом пенсионерки через окно. Он украл деньги и мобильный телефон, а затем напал на хозяйку дома с ножом. Женщина громко звала на помощь, что заставило преступника бежать. По дороге он выбросил нож.
Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его дома. В ходе обыска был найден украденный телефон. Часть похищенных денег подозреваемый уже успел потратить.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.