В Ижевске вынесли приговор многодетной матери за истязание ребенка

В Ижевске суд признал виновной 39-летнюю женщину, воспитывающую пятерых детей, в истязании девочки под ее опекой. Об этом написал Izhlife .

В период с 2021 по 2025 год подсудимая регулярно наносила ребенку удары руками и ремнем по голове и телу, а также дергала и поднимала за уши.

«Проведенной экспертизой у девочки установлено наличие телесных повреждений в виде ссадин обеих заушных областей», — отмечается в сообщении.

Несмотря на непризнание вины, суд приговорил ижевчанку к трем годам в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Кроме того, женщине запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Ребенка поместили в социальное учреждение.