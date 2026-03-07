В Ижевске водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девушку

Утром 4 марта в Ижевске произошла дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Инцидент случился напротив дома № 29 по улице Сабурова, сообщила Izhlife Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил 17-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах.