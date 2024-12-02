В Ижевске глава строительной фирмы присвоил почти шесть млн рублей клиентов

Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина пообещал клиентам строительной фирмы реализовать для них малоэтажные жилые дома, а сам скрылся с их деньгами. Об этом сообщает сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртской Республике.
По данным полицейских, всего фигурант похитил пять миллионов 700 тысяч рублей. Часть денег он растратил на личные нужды, а остальными погасил долги компании.
Стражи порядка установили причастность мужчины к четырем эпизодам преступления. По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу.
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