В ХМАО задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого

В Когалыме (ХМАО) был задержан 54-летний мужчина по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в следственном комитете Югры, написал URA.RU .

«Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 августа в квартире дома по улице Мира в Когалыме. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт во время застолья. Подозреваемый нанес знакомому несколько ударов ножом и скрылся. Все обстоятельства преступления устанавливаются.