В ХМАО 38-летний мужчина погиб при пожаре в строительном вагончике
Смертельный пожар произошел в поселке Сингапай в Нефтеюганском районе ХМАО. Огонь вспыхнул в строительном вагончике на Сургутской улице, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центроспаса-Югории.
По данным спасателей, пламя охватило территорию площадью пять квадратных метров. После тушения пожара специалисты обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Точная причина его смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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