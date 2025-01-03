В ДТП с пятью авто на внешней стороне МКАД погиб один человек

В аварии на 68-километре МКАД, где столкнулись пять автомобилей, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

О смерти пострадавшего сообщили врачи скорой помощи, которые проводили реанимационные мероприятия.

По информации прокуратуры Москвы, скончался 67-летний мужчина. Ведомство начало проверку обстоятельств аварии. В ДТП попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель».

В ДТП также пострадал несовершеннолетний. Его осмотрели на месте происшествия.

В Тюменской области произошла авария с участием рейсового автобуса. На дороге регионального значения Тюмень — Салаирка общественный транспорт во время обильного снегопада на затяжном повороте зацепил снежный вал, съехал в кювет и завалился на бок. Все пассажиры получили травмы — ушибы, травму плеча и таза.