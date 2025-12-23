В Челябинске задержали водителя, прокатившего мужчину на капоте после ДТП

В Челябинске задержали водителя машины Hyundai, который устроил ДТП и прокатил на капоте мужчину. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева. На светофоре автомобилист столкнулся с Nissan, но с места ДТП скрылся. Потерпевший догнал нарушителя на другом светофоре и попытался обсудить ситуацию. Впоследствии Hyundai резко тронулся с места, наехал на мужчину и протащил его несколько метров.

Пострадавший получил травмы. Предполагаемого виновника происшествия задержали.