В Челябинске рецидивист похитил дорогой коньяк и ранил ножом случайного свидетеля

Полицейские задержали 39-летнего жителя Челябинска, который похитил коньяк стоимостью 2,5 тысячи рублей. Убегая с места преступления, злоумышленник ранил ножом случайного свидетеля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным полиции, происшествие случилось в одной из торговых точек на улице Худякова. Грабитель похитил дорогой алкоголь и ранил прохожего ножом в шею. Сейчас эксперты проводят оценку тяжести причиненного вреда здоровью.

Силовики по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже трижды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Против мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Вскоре Следственный комитет примет процессуальное решение по факту нападения на свидетеля.