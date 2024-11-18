В Челябинске рецидивист похитил дорогой коньяк и ранил ножом случайного свидетеля

Полицейские задержали 39-летнего жителя Челябинска, который похитил коньяк стоимостью 2,5 тысячи рублей. Убегая с места преступления, злоумышленник ранил ножом случайного свидетеля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
По данным полиции, происшествие случилось в одной из торговых точек на улице Худякова. Грабитель похитил дорогой алкоголь и ранил прохожего ножом в шею. Сейчас эксперты проводят оценку тяжести причиненного вреда здоровью.
Силовики по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже трижды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
Против мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Вскоре Следственный комитет примет процессуальное решение по факту нападения на свидетеля.
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