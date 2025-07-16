Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Челябинске

В Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла Yamaha. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Водитель и пассажирка автомобиля Lada Granta были доставлены в больницу.
Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев сообщил, что с начала года на дорогах города погибли 26 человек и более 150 получили травмы.
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