Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Челябинске

В Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла Yamaha. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажирка автомобиля Lada Granta были доставлены в больницу.

Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев сообщил, что с начала года на дорогах города погибли 26 человек и более 150 получили травмы.