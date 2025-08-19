В Челябинске пожилой водитель насмерть сбил пешехода

В Челябинске пожилой водитель на автомобиле LADA насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе городской полиции.

Согласно сообщениям, водитель, родившийся в 1947 году, управлял автомобилем, когда наехал на пешехода, мужчину 1967 года рождения. Пострадавший погиб на месте происшествия от полученных травм.

На место немедленно прибыли сотрудники ГАИ, которыми руководит исполняющий обязанности начальника отдела госавтоинспекции Челябинской полиции Олег Жиляев. Ведется расследование обстоятельств аварии.