В Челябинске ликвидировали пожар в шашлычной

На улице Агалакова в Челябинске вспыхнул пожар в помещении шашлычной. Соседнее двухэтажное здание находилось под угрозой распространения огня, из-за чего 30 человек эвакуировались самостоятельно. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«К моменту прибытия сотрудников МЧС России помещение горело открытым пламенем. Существовала угроза перехода огня на двухэтажное административное здание (самостоятельно эвакуировались 30 человек)», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Возгорание удалось ликвидировать на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара будет установлена специалистами отделения дознания по пожарам.
