В Челябинске ликвидировали пожар в шашлычной

На улице Агалакова в Челябинске вспыхнул пожар в помещении шашлычной. Соседнее двухэтажное здание находилось под угрозой распространения огня, из-за чего 30 человек эвакуировались самостоятельно. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.