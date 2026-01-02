В Благовещенске ребенок потерял пальцы после взрыва фейерверка

В Благовещенске несовершеннолетний потерял несколько пальцев из-за сдетонировавших в его руках остатков фейерверка. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

«Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся „бомбочки“, оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках», — рассказал он.

Пострадавшему мальчику экстренно провели операцию, однако он лишился нескольких пальцев.

Имамеев призвал родителей донести до детей опасность пиротехники, а также не покупать изделия у случайных продавцов на улице без сертификатов.

Ранее стало известно, что в Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники. Бороться с нелегальным оборотом продукции захотели с помощью более тщательной проверки маркировки и условий хранения.