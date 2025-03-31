В батутном центре в Москве прокомментировали новости о травмировании ребенка

Безопасность гостей — приоритет номер один для команды батутного центра «Небо». Пресс-служба организации прокомментировала 360.ru происшествие с ребенком, который получил травму пениса.

В центре подтвердили, что мальчик действительно пострадал.

«Сотрудники центра действовали строго в соответствии с утвержденными регламентами: оперативно оказали первую помощь, вызвали скорую медицинскую помощь и сопровождали ребенка до ее прибытия. По полученным медицинским заключениям, у ребенка были диагностированы незначительные ссадины, не представляющие угрозы для жизни и здоровья», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что все оборудование соответствует требованиям законодательства, а посетители застрахованы. На площадках всегда присутствуют подготовленные инструкторы.

«Заявление о том, что сетка на объекте должна быть выполнена обязательно из резины для амортизации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение», — подчеркнули в пресс-службе.

Отцу пострадавшего ребенка предложили страховую выплату, но он от нее отказался. Утверждение о частоте подобных случаев не соответствует действительности.

Адвокат Умалат Сайгитов ранее заявил о планах подать в суд на московский батутный центр после того, как его 9-летний сын получил травму. Отец мальчика обвинил учреждение в оказании услуг с нарушением требований безопасности.