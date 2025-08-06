В Башкирии больного эпилепсией мужчину обманом лишили квартиры

Прокуратура Башкортостана сообщила о раскрытии криминальной схемы, в результате которой мужчина потерял квартиру и впоследствии умер. Так, 46-летняя жительница Нефтекамска вместе с двумя сообщниками воспользовалась доверием больного эпилепсией и страдающего алкоголизмом знакомого, заманив его в ловушку, написал сайт mkset.ru .

Она перевезла жертву в другое жилище, регулярно напоивала спиртным и изолировала от близких родственников. Используя обман, мошенники убедили мужчину подписать документы на передачу права собственности на долю в квартире стоимостью около 2,9 миллиона рублей якобы в обмен на получение комнаты в общежитии и дополнительной компенсации. В действительности, мужчина остался без крыши над головой и умер в мае 2024 года.

Главное действующее лицо преступления привлечено к уголовной ответственности, дело передано в суд. Остальные члены группировки остаются под следствием, их дела расследуются отдельно.