В Балаковском районе Саратовской области Chevrolet Niva столкнулась с фурой

В среду, 29 октября, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva и фуры Scania. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили в областной службе спасения.

По предварительным данным, авария произошла недалеко от села Быков Отрог. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Спасатели деблокировали его тело, после чего передали следственно-оперативной группе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

