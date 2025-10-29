В Балаковском районе Саратовской области Chevrolet Niva столкнулась с фурой

В среду, 29 октября, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva и фуры Scania. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили в областной службе спасения.
По предварительным данным, авария произошла недалеко от села Быков Отрог. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Спасатели деблокировали его тело, после чего передали следственно-оперативной группе.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте